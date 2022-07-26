Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sucuk imalatı yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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