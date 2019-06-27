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Kayseri'de bir garip cinayet...Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü

18 dakika önce

Kayseri'de bir garip cinayet...Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdüKAYSERİ - Kayseri'de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldüren şahıs kaçtı.

Kayseri'de bir garip cinayet...Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü
KAYSERİ - Kayseri'de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldüren şahıs kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çapta inceleme yaparken kaçan şüpheli aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kullandığı 06 KKE 99 plakalı araç ile Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kovaladı. Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan şahıs, araçtan inerek Niyazi Y.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kayseri'de bir garip cinayet...Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldürdü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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