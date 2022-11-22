Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi.

Kayseri 'de elinde bıçak bulunan A.A. arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek, yanına gelmesini istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, A.A.'nın yanına giderek, ikna çabalarına başladı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, kendini rehin aldı - Son Dakika

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