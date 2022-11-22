Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, kendini rehin aldı - Son Dakika
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Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, kendini rehin aldı

22.11.2022 22:11

Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden bir şahıs, elindeki bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyerek arkadaşının yanına gelmesini istedi. Polis ekipleri şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna ederek gözaltına aldı.

Kayseri'de elinde bıçak bulunan A.A. arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek, yanına gelmesini istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, A.A.'nın yanına giderek, ikna çabalarına başladı.

ARKAŞINI YANINA ÇAĞIRDI

Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi.

Bir garip olay! Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

İKNA EDİLDİ

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen A.A., elindeki bıçağı bırakınca gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
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Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, kendini rehin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, kendini rehin aldı - Son Dakika
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