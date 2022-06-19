Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde K.B. (28) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşları Ö.G. ve İ.A. tarafından göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan K.B. mahalledeki polis lojmanına sığındı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir genç arkadaşları tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.