Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 308 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan aparatlar ile ruhsatsız 4 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, F.A, T.K. ve R.A. gözaltına alındı.