Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

30.07.2022 16:54
Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 308 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan aparatlar ile ruhsatsız 4 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, F.A, T.K. ve R.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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