Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir ikamette F.D, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Ü.U. tarafından bıçaklandı.

Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.