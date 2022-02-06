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Kayseri'de bir kadın boşanma aşamasındaki kocasını silahla yaraladı - Son Dakika

Kayseri'de bir kadın boşanma aşamasındaki kocasını silahla yaraladı

06.02.2022 12:31
Kayseri'de bir kadın boşanma aşamasındaki kocasını silahla yaraladı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısı tarafından silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısı tarafından silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, H.Ö, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak'ta, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen kocası M.Ö'yü silahla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ö, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Ö'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kayseri, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kadın boşanma aşamasındaki kocasını silahla yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kadın boşanma aşamasındaki kocasını silahla yaraladı - Son Dakika
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