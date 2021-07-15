Kayseri'de bir kadın eski eşi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kadın kuaförlüğü yapan 35 yaşındaki N.A. ile iş yerine gelen, 9 ay önce boşandığı ve kendisini sürekli rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi R.U. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada R.U, 10 yıl evli kaldığı eski eşini çocuklarının yanında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüpheli R.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.