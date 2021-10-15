Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda, 38 yaşındaki kadın, misafir kaldığı evde ölü bulundu. Cansız beden morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki yaşayan E.A, bir süredir evinde misafir kalan İ.İ'yi (38) odada hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede İrem İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İrem İ.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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