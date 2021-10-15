Farabi Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki yaşayan E.A, bir süredir evinde misafir kalan İ.İ'yi (38) odada hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede İrem İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İrem İ.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti - Son Dakika