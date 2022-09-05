Edinilen bilgiye göre, bir kadın mutfakta yemek yaptığı sırada parmağını sıkıştırdığı elektrikli mutfak aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi 'ne başvurdu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de parmağının sıkıştığı mutfak aracıyla hastaneye gelen kadına müdahale edildi - Son Dakika

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