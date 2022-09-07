Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi.
Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.
Öte yandan yaşanan anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de sinir krizi geçiren eli sopalı kadın korku saçtı! Önüne gelen erkeği döven kadın, ayırmaya gelenleri de tokatladı - Son Dakika