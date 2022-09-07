Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.

Daha önce ne yazdi kadin ,bilmek lazim. Durum dururken kimse cildirmaz.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de sinir krizi geçiren eli sopalı kadın korku saçtı! Önüne gelen erkeği döven kadın, ayırmaya gelenleri de tokatladı - Son Dakika

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