Kayseri'de sinir krizi geçiren eli sopalı kadın korku saçtı! Önüne gelen erkeği döven kadın, ayırmaya gelenleri de tokatladı - Son Dakika
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Kayseri'de sinir krizi geçiren eli sopalı kadın korku saçtı! Önüne gelen erkeği döven kadın, ayırmaya gelenleri de tokatladı

07.09.2022 11:23

Kayseri'de bir kadın elindeki sopayla bir gruba saldırdı. Olayı ayırmaya çalışan bir kişiye de tokat atan kadının sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi.

Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

HEM SOPALADI HEM TOKATLADI

Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.

Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.

YORUMLAR (1)
500
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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de sinir krizi geçiren eli sopalı kadın korku saçtı! Önüne gelen erkeği döven kadın, ayırmaya gelenleri de tokatladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sinir krizi geçiren eli sopalı kadın korku saçtı! Önüne gelen erkeği döven kadın, ayırmaya gelenleri de tokatladı - Son Dakika
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