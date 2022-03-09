Kayseri'de bir kişi ateşe verdiği evin kapısı kırılarak dışarıya çıkarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi ateşe verdiği evin kapısı kırılarak dışarıya çıkarıldı

09.03.2022 21:17
Kayseri'de bir kişi ateşe verdiği evin kapısı kırılarak dışarıya çıkarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki binanın yedinci katında ailesiyle yaşayan T.G. (22) henüz öğrenilemeyen nedenle evi ateşe verdi.

Kapısını kilitlediği evin balkonuna çıkan T.G'yi gören komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikten sonra kapıyı kırarak T.G'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Yangından yara almadan kurtarılan T.G, polis merkezine götürüldü.

T.G'nin psikolojik sorunları olduğu, bir gün öncede park halindeki bazı araçların lastiklerini kestiği öne sürüldü.

Kayseri'de bir kişi ateşe verdiği evin kapısı kırılarak dışarıya çıkarıldı
Kayseri'de bir kişi ateşe verdiği evin kapısı kırılarak dışarıya çıkarıldı
Kayseri'de bir kişi ateşe verdiği evin kapısı kırılarak dışarıya çıkarıldı

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Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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