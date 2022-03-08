Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

08.03.2022 14:51

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.T, Selimiye Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunda çalışan kayınvalidesi E.G'yi çöpleri atmak için bahçeye çıktığında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Y.T, polis merkezine giderek teslim oldu.

Y.T'nin, Kayseri Adliyesinde bugün görülen duruşmada eşinden boşandığı, duruşmanın ardından kayınvalidesinin çalıştığı pansiyona giderek olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı
Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı
Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı
Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı
Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı
Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı

YORUMLAR
500
Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa: Gerekirse depolara girin, bakın, ihbar edin!
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement