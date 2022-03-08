Bir kişi boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.T, Selimiye Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunda çalışan kayınvalidesi E.G'yi çöpleri atmak için bahçeye çıktığında bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Y.T, polis merkezine giderek teslim oldu.

Y.T'nin, Kayseri Adliyesinde bugün görülen duruşmada eşinden boşandığı, duruşmanın ardından kayınvalidesinin çalıştığı pansiyona giderek olayı gerçekleştirdiği belirlendi.