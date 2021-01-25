Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan R.Ö'den haber alamayan yakınları durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok