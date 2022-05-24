Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

24.05.2022 15:32

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü.

Yıldızeveler Mahallesi 326 Sokak üzerindeki bir kahvehanede, A.G. (44) ile S.C. (52) arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, S.C'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan S.C, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G'nin yanı sıra olayla ilgili O.G'yi de gözaltına aldı.

Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
Bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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