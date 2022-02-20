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Kayseri'de bir kişi kavga sırasında silahla yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bir kişi kavga sırasında silahla yaralandı

20.02.2022 20:59
Kayseri'de bir kişi kavga sırasında silahla yaralandı

Kayseri'de kavga sırasında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de kavga sırasında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetlisi olduğu kişilerle kavga etmek için arkadaşının plakasız ve çekme belgeli aracını tamirhaneden ödünç alan İbrahim Y. (24), Kazım Karabekir Mahallesi'ne gitti.

Burada husumetlisi ile tartışan İbrahim Y, olay yerinden ayrılırken otomobilde C.G'nin silahlı saldırısı sonucu omzundan yaralandı.

Yaralı halde otomobili ödünç aldığı arkadaşının Yeniköy Lefke Caddesi'ndeki evine giden İbrahim Y, çevredekilerden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de bir kişi kavga sırasında silahla yaralandı

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Kazım Karabekir, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi kavga sırasında silahla yaralandı - Son Dakika


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