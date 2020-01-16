Kayseri'de bir kişi kız kardeşinin arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi kız kardeşinin arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika

Kayseri'de bir kişi kız kardeşinin arkadaşını silahla yaraladı

6 saat önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, kız kardeşinin arkadaşını av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Kayseri'de bir kişi kız kardeşinin arkadaşını silahla yaraladı, System.String[]

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, kız kardeşinin arkadaşını av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

İddiaya göre, K.Ç, ilçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde karşılaştığı C.Ç'yi uyararak, kız kardeşi ile arkadaşlık yapmamasını istedi.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç, evden getirdiği av tüfeği ile C.Ş'ye ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ç, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. C.Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından K.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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