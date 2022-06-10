Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti

10.06.2022 18:53
Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde hayvancılık yapan G.Ç. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen G.Ç, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.Ç'nin cenazesi ilçede toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kayseri, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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