Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen G.Ç, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde hayvancılık yapan G.Ç. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi 'ne başvurdu.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kayseri, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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