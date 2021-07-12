Son dakika haber... Bir kişi oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bir kişi, tabancayla oynarken kazara kendini vurması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.P, merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan arkadaşının tekel bayisine gitti.

Bu sırada M.P, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu sol dizinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

M.P, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.