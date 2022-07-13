Daha önce çok sayıda olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Hıdırellez Tepesi mevkisinde gözetleme yaparken durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takip etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı - Son Dakika

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