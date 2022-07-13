Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı

13.07.2022 01:30
Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı

Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Hıdırellez Tepesi mevkisinde gözetleme yaparken durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takip etti.

Zanlının bir radyonun verici istasyonuna girdiğini fark eden ekipler harekete geçti.

Polis, istasyondan 7 metrelik kabloyu çalmaya çalışan S.K'yi suçüstü yakaladı.

Daha önce çok sayıda olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kişi radyo verici istasyonundan kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
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