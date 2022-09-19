Kayseri'de bir kişi iş yerinde öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi iş yerinde öldürüldü

19.09.2022 00:06
Kayseri'de bir kişi iş yerinde öldürüldü

Kayseri'de bir kişi, sahibi olduğu lokantada sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kayseri'de bir kişi, sahibi olduğu lokantada sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kayseri- Sivas karayolu Sarımsaklı mevkiinde lokanta işleten M.K'nin yerde hareketsiz yattığını gören bir vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.K'nin tabancayla sırtından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

M.K'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın faili olduğu öne sürülen ve otomobille kaçtığı tespit edilen T.B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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