Jandarma ekipleri, olayın faili olduğu öne sürülen ve otomobille kaçtığı tespit edilen T.B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri 'de bir kişi, sahibi olduğu lokantada sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kişi iş yerinde öldürüldü - Son Dakika

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