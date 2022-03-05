Kayseri'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

05.03.2022 12:27
Kayseri'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde bir kişinin silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine sağlık görevlileriyle olay yerine gitti.

Ekipler, yanında tabanca bulunan yaralı Ö.S'yi (38) hastaneye kaldırdı.

Ö.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Hacı Bektaş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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