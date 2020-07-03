Kayseri'de bir kişi tüfekle öldürüldü - Son Dakika

Kayseri'de bir kişi tüfekle öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle sırtından vurulan Suriyeli hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle sırtından vurulan Suriyeli hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta, Suriye uyruklu Belali Akkad, 6 arkadaşıyla yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle ev tüfeğiyle sırtından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaşayan 6 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Akkad'ın cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kocasinan, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:53 Kaynak: AA

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