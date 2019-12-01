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Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

6 saat önce

Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü, System.String[]

Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde Hacı Ahmet Çınar (31), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan komşuları ve evdeki arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ahmet Çınar, Kayseri, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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