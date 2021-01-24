Bir kişi yeğenini tüfekle yaraladı - Son Dakika

Bir kişi yeğenini tüfekle yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı. Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta, iddiaya göre aralarında husumet bulunan G.Y. ile taksici yeğeni A.T. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, cezaevinden şartlı tahliye olduğu öğrenilen G.Y. yeğenini tüfekle karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan G.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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