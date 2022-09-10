Kayseri'de bir kişiyi 200 bin lira dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişiyi 200 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

10.09.2022 16:30
Kayseri'de bir kişiyi 200 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

Kayseri'de bir kişinin 200 bin liradan fazla parasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir kişinin 200 bin liradan fazla parasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 75 yaşındaki vatandaşı korku ve paniğe sevk ederek, 9 bin avro ve 40 bin lirasını poşet içinde gönderdikleri kişiye vermesini istedi.

Yaşlı adam, sokakta buluştuğu kişiye poşet içinde istenen parayı teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek poşet dolu parayı alan şüphelinin A.C. olduğunu belirledi.

Merkez Talas ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin dolandırdığı parayla aldığı araba ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişiyi 200 bin lira dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kişiyi 200 bin lira dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika
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