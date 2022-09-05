B.B, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım, ancak bu olayı isteyerek değil, tahrik üzerine yaptım." dedi.

Kayseri 'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 zanlı daha yakalandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.