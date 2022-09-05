Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

05.09.2022 16:18
Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 zanlı daha yakalandı.

Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 zanlı daha yakalandı.

Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, H.K'nin (25) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısının 3 akrabası gözaltına alındı.

Olaydan sonra teslim olan B.B. ile 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

B.B, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım, ancak bu olayı isteyerek değil, tahrik üzerine yaptım." dedi.

Öte yandan H.K'nin, 17 Ağustos'ta B.B'nin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.K'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Melikgazi ilçesinde dün gerçekleşen saldırıda, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesmişti. Araçtan inen B.B'nin uzun namlulu silahla ateş ettiği H.K. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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