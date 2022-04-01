Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı

01.04.2022 17:50

Son dakika haberi: Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde silahla başından vurulan Ö.T'nin (38) hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, şüpheli M.Ç'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

Asri Mezarlık karşısında bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonla M.Ç. gözaltına alındı.

M.Ç'nin başka suçlardan hakkında 29 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 9 suçtan daha arandığı belirlendi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. adliyeye sevk edildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde bir kişinin silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine sağlık görevlileriyle olay yerine gitmiş, yanında tabanca bulunan yaralı Ö.T. kaldırıldığı hastanede kurtulamamıştı.

Özel ekibin olaydan bir gün sonra yakaladığı şüpheli O.Y. (33) tutuklanmıştı.

Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı
Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı
Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı
Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı
Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Eşini ve bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti Son dakika haberleri: Eşini ve bir kişiyi öldüren şüpheli intihar etti Son Dakika | İstanbul merkezli 6 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 61 kişi yakalandı Son Dakika | İstanbul merkezli 6 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 61 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 19:10:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement