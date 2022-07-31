Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı

31.07.2022 13:35
Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi üzerinde bir kişinin bıçakla tehdit edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheliler, suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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