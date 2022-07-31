Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi üzerinde bir kişinin bıçakla tehdit edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheliler, suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı - Son Dakika

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