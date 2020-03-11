Kayseri'de bir koleksiyoncu İstiklal Marşı'nın taş plağını saklıyor - Son Dakika
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Kayseri'de bir koleksiyoncu İstiklal Marşı'nın taş plağını saklıyor

7 saat önce

Kayseri'de yaşayan koleksiyoncu Faruk Yaman, İstiklal Marşı'nın ilk bestesinin taş plağı ile ikinci bestesinin uzunçalarını arşivinde saklıyor.

Kayseri'de bir koleksiyoncu İstiklal Marşı'nın taş plağını saklıyor, System.String[]

Kayseri'de yaşayan koleksiyoncu Faruk Yaman, İstiklal Marşı'nın ilk bestesinin taş plağı ile ikinci bestesinin uzunçalarını arşivinde saklıyor.


Faruk Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada 1921'de Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın iki ayrı bestesinin kullanıldığını belirtti.


Arşivinde yer alan İstiklal Marşı besteleriyle ilgili iki plağa, çok sayıda koleksiyoncunun satın almak istediğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:


"Ali Rifat Çağatay'ın yaptığı ilk bestenin taş plağı, Almanya'da bastırılıp İstanbul'da satışa sunulmuş. Günümüzde çok nadir olarak bulunan, gramofonlarda çalınabilen bu plağın diğer yüzünde ise Sakarya Marşı yer alıyor. Zeki Öngör tarafından bestelenen ve 1930'dan beri kullandığımız İstiklal Marşı'nın ikinci bestesinin plağı ise Cumhuriyetin 50'nci yılı nedeniyle 1973'te Kültür Bakanlığı'nca uzun çalar olarak hazırlanmış. Bu uzunçalar, o dönemde tüm resmi kurumlara ve okullara gönderilmiş. Artık günümüzde taş plak ve uzunçalar plak üretimi yapılmadığı için bu tür plaklar da ancak koleksiyoncularda bulunabiliyor."

Faruk Yaman, Almanya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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