Kayseri'de bir kuyumcu iş yerinde bıçakla yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kuyumcuyu bıçakla yaraladı.

T.S, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kuyumcu M.U'nun Nazım Toker Caddesi'ndeki iş yerine giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, M.U'yu göğsünden bıçakladı.

Çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

M.U, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.