Kayseri'de Bir Lise Öğrencisi Ölü Bulundu
1 saat önce
Kayseri'de bir lise öğrencisi ölü bulunduKAYSERİ - Kayseri'de bir lise öğrencisi arazide ölü olarak bulundu.
Kayseri
'de bir lise öğrencisi ölü bulundu
KAYSERİ - Kayseri'de bir lise öğrencisi arazide ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Hacılar
ilçesine bağlı Akdam mahallesi Keklikdağı tepesi boş bir arazide lise öğrencisi M.Ö. ölü olarak bulundu. Yapılan ihbarın ardından cesedin bulunduğu bölgeye polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi M.Ö.'nün ölü bulunduğu alanda geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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