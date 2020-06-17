Kayseri'de bir mahalledeki 44 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 44 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Borandere Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, bölgede filyasyon çalışması başlattı.

Test sonucu pozitif çıkan kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kişinin yaşadığı mahallede, yakınlarına ve komşularına ait 44 evde karantina uygulaması kararı aldı.

Ekipler, karar üzerine mahalle çevresinde önlem aldı.

İkametlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Öte yandan mahallede 3 gün önce kız isteme merasimine katılan kişide Kovid-19 tespit edilmiş ve 5 ev karantinaya alınmıştı.