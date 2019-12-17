Kayseri'de bir okulun ismi 17 Aralık Şehitleri İlkokulu olarak değiştirildi - Son Dakika

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askerin anısına bir okulun adı 17 Aralık Şehitleri İlkokulu olarak değiştirildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yenilenerek 17 Aralık Şehitleri İlkokulu ismini alan okulun toplantı salonunda tören düzenlendi. Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, millet, devlet, bayrak ve ezan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin milletin kalbinde en müstesna yerde yaşadığını söyledi. Şehitlerin ve ailelerinin yaptığı fedakarlıkların unutulmayacağını belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Bu kahramanlarımızın yapmış olduğu bu büyük kahramanlığı unutmamak adına, gelecek nesillere çocuklarımıza ve gençlerimize aktarma adına bizlere düşen vazifeler var, onların adını ilelebet yaşatmak. Bizler kamu kurumları da okullarda aziz şehitlerimizin adını yaşatma adına isimlerini kurumlarımıza veriyoruz. Kayseri'de de 17 Aralık 2016 tarihinde hain terör saldırısında şehit olan kahraman evlatlarımızı bir kez daha minnetle, saygıyla, rahmetle yad ederken onlara olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Ailelerimizin fedakarlığını da unutmayacağız. Bu kahramanlığı gelecek nesillere aktarma adına da bu okulumuza 17 Aralık şehitlerimizin ismini verdik."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da Kayseri'de bugüne kadar tüm şehitlerin isminin yaşatıldığını, bu özelliği ile birçok kente örnek olunduğunu söyledi. Kayseri'nin 410 şehidi olduğunu ve bu şehitlerin isimlerinin yaşatıldığını ifade eden Üçkan, "Şehitlerimizin isimlerinin eğitim kurumlarına verilmesini çok önemsiyoruz. Çünkü o eğitim kurumlarında yetişen çocuklarımız ailelerinden ayrıldıktan sonra eğitim kurumlarının kapısına geliyorlar. Girdikleri kurumun kapısında şehit ismi geçtiği zaman çocuklarımızı 6 yaş itibariyle şehitlerimizin manevi havasıyla büyüyorlar, o manevi havada mezun oluyorlar. Kayseri'de şu ana kadar 156 okula Kayserili şehitlerin ismi verilmiş ve verilmeye devam etmekte." dedi.

Bugün de 17 Aralık saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin anısının yaşatılacağı okulda bir araya geldiklerini dile getiren Üçkan, "Bundan 3 yıl önce Kayseri'de hain bir saldırı oldu. Bu saldırıda 15 kahraman evladımızı Rabb'imize yolladık. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu saldırıda şehit olan kahramanlarımızın isimlerini Kayseri'de yaşatıyoruz, unutmuyoruz." diye konuştu.

17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Derneği Başkanı Aydın Kalkan ise "Derneğimizin katkılarıyla onarılan okulumuzun açılışını hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu okul durduğu sürece şehitlerimizin isimleri burada yaşayacak. Şehitlerimize bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödemenin onurunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından komando kıyafeti giyen bedensel engelli öğrenci Mehmet Efe Koçer, Dursun Ali Erzicanlı'nın, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için yazdığı "30 Kuş" şiirini seslendirdi. Koçer şiiri okurken salonda duygusal anlar yaşandı. Protokol ve konuklar gözyaşları içinde şiiri dinledi. Vali Günaydın ve protokol üyeleri, minik öğrenciyi ayakta alkışladı.

Saldırıda şehit olan askerlerin ailelere plaket ve Kur'an-ı Kerim verilmesinin ardından kurdele kesilerek okul gezildi.

Okulun girişinde ve konferans salonunda, 15 şehidin fotoğraflarının yer aldığı anı köşeleri oluşturuldu.