Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

04.11.2020 01:28
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu, System.String[]

Kayseri-Erciyes yolunda bir şahıs, otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Kayseri- Erciyes yolunda bir şahıs, otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi. 38 LF 830 plakalı otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık(33) olduğu belirlendi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Sedat Akbalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Erciyes, Kayseri, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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