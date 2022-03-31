Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı

31.03.2022 16:26
Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, tabanca ile kendini yaraladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, tabanca ile kendini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6386. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir şahıs, tabancayla kendisini elinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kocasinan'da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler Kocasinan'da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler Öğrenciler temiz çevre için pedal çevirip çöp topladı Öğrenciler temiz çevre için pedal çevirip çöp topladı

Kocasinan, Kayseri, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement