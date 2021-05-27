Kayseri'de bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de bir kişinin otomobiliyle 3 kilometre arayla iki araca çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.Ö. yönetimindeki 16 ACA 32 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kadir Has Caddesi'nde, 38 ZS 937 plakalı araca arkadan çarpıp kaçtı.

Aracıyla yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan Ş.Ö, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Canel Sokak'ta, D.Y. idaresindeki 38 ACD 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada D.Y. ve yanında bulunan kızı M.Y. yaralandı. Yaralılar,112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilinden inerek olay yerinden uzaklaşan Ş.Ö, yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Öte yandan, kaza anı ve sürücünün olay yerinden uzaklaşması, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.