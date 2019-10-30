Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi açıldı

Kayseri'de "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

33 dakika önce

Kayseri'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Kayseri'de

Kayseri'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde yer alan Kayseri Müzesi'nde açılan sergide, Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan heykeller, replika şapkalar, tablolar ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı kostümler yer alıyor.

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından açılışı yapılan sergide, GAKSA Başkanı Işın Fırat davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Fırat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergiye, Bakanlığın himayelerinde, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatı ve yönlendirmesiyle Ahlat'tan başladıklarını söyledi.

Van, Kars, Ağrı, Tokat'tan sonra Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Fırat, Ankara, Konya, Çanakkale, Edirne, Bursa, Eskişehir'in ardından Topkapı Sarayı'nda sergiyi bitireceklerini belirtti.

Anadolu Selçuklu kokan ve Büyük Selçuklu'ya da dokunan sergide 200 parça eser bulunduğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Sergi özellikle gençlerden yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrenci sergimizi ziyaret etti. Ecdadımızı unutturmamak, bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak amacıyla sergiyi açtık. Şu ana kadar 8 bin 500 kilometre yol yaptık, tamamında 17 bin kilometre yol alacağız. 1,5 tonluk malzemeyle yol alıyoruz. Sergide yer verdiğimiz önemli şahsiyetlerin yaşamlarını Türkçe aktardığımız gibi, yabancılar okuyabilsin diye İngilizce çevirilere de yer verdik. Tüm Kayserilileri bekliyoruz."

Sergi, 5 gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Selçuklu, Kayseri, Fırat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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