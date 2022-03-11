Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı - Son Dakika
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Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı

11.03.2022 20:45
Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı

Kayseri'de soygun için gelen şüpheli tarafından bıçaklanan kuyumcu ağır yaralandı.

Kayseri'de soygun için gelen şüpheli tarafından bıçaklanan kuyumcu ağır yaralandı.

Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, alışveriş için girdiği kuyumcudan altın bilezik aldı.

Zanlı parayı ödeme bahanesiyle, cebinden çıkardığı bıçakla kuyumcu Fatih Nergis'i yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğazından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı
Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı

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alışveriş, Kuyumcu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir zanlı altın bilezik çaldığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı - Son Dakika


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