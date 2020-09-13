Kayseri'de biri kişi eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir tuhafiyecide, O.T. ile eşi A.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tarışmanın büyümesi üzerine O.T, karısı A.T'yi bıçakla yaraladı.

A.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.T, polise teslim oldu.