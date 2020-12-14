Kayseri'de biri kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeniköy Mahallesi Gündüz Geçidi Sokak'ta bulunan evinde tek başına yaşayan emekli Halil Biricik'ten (73) gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Biricik'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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