Kayseri'de birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Aslan Aydemir ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporun ulaştığını zapta geçirdi.

Savcı mütalaasında, sanık Aydemir'in "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan hakkında iddianame hazırlanan sanığın, bu suçtan cezalandırılmasını ve cezada indirime gidilmemesini talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki evde birlikte yaşayan Aydemir ile 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz (40) arasında 28 Ekim'de tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydemir, Tokgöz'ü bıçaklayarak öldürmüştü.