Kayseri'de birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Aslan Aydemir ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanık Aydemir'in "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan hakkında iddianame hazırlanan sanığın, bu suçtan cezalandırılmasını, cezada haksız tahrik ve takdiri indirimi uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "pişman" olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Aydemir'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise oy çokluğu ile beraatine hükmetti.

Olay

Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki evde Aydemir ile birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz (40) arasında 28 Ekim'de tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydemir, Tokgöz'ü bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklanan Aydemir, mahkemedeki savunmasında, maktul Tokgöz'ü çok sevdiğini ve 4-5 yıldır birlikte yaşadıklarını belirterek, "Çiğdem ve çocuklarına ben bakıyordum. Ev tutmuştuk. Son zamanlarda aramızda maddi sorunlar nedeniyle tartışma oldu. Olay günü ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Çocuklarıma laf edince elime aldığım bıçakla korkutmak istedim. Bir anda kendimi kaybettim. Çiğdem'in saçının teline zarar gelmesini istemezdim. Olayın ardından Çiğdem'in eski eşini arayarak olayı anlattım, sonra pişman olarak 'şaka' yaptığımı söyledim. Çiğdem'in konuşamayan küçük kızı E.U'nun (6) sırtına babasının telefon numarasını yazarak, parka bıraktım. Mağdur olmalarını istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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