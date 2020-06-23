Kayseri'de bisiklet heyecanı 11 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

Kayseri'de bisiklet heyecanı 11 Temmuz'da başlayacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, pandemi döneminden sonra gelinen normalleşme süreciyle birlikte 11 Temmuz'da başlayan ve 5-6 Eylül'de sona eren uzun soluklu bir yarış takvimi olduğunu söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, pandemi döneminden sonra gelinen normalleşme süreciyle birlikte 11 Temmuz'da başlayan ve 5-6 Eylül'de sona eren uzun soluklu bir yarış takvimi olduğunu söyledi.


Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; yarışların iptal edilmeyişinin Kayseri için bir şans olduğunu dile getiren Lüzumlar; "Önümüzdeki dönem Türkiye içinde bir şanstır. Dünyada bütün spor organizasyonları iptal edilirken sadece Türkiye'de, Kayseri'de olan yarışların iptal edilmeyişi ve yeniden onay alması ile 11 Temmuz'da başlayan ve 5-6 Eylül'de sona eren uzun maratonlu, soluklu bir yarış takvimimiz var. Yaklaşık 18 yarışı kapsayan bir takım. Bu takım içerisine şuanda gelmek isteyen ve rezervasyonunu yapan 15 ülke bulunuyor. Bunların toplam rakamı da 25 ila 30 ülkeyi tamamlayacak durumda. Malum dünyadaki pandemi yüzünden iptal edilen tüm yarışlardan sadece Kayseri'de olması bu yol yarışlarının ve dağ yarışının ve diğer tarafta sadece Romanya ve Türkiye'de var yarışlar. Rağbetin Kayseri olacağını, Erciyes'in bu konuda şanslı olduğunu, yüksek irtifa kamp alanı olarak Erciyes Dağı'nın kullanılması, diğer zamanlarda da yarışlara devam edilmesi sağlanacak. Bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, karayolları hep beraber her zaman yardımcı oluyorlar. Önümüzde güzel bir dönem bekliyor bizi. Halkımızı bisiklet yarışını izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kayseri, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri'de bisiklet heyecanı 11 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika Spor
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