Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önünü kesmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen Y.K., M.A.,M.G. ve V.D. yakalandı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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