Kayseri'de bisiklet turu düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Spor AŞ iş birliğinde, Dünya Çevre Günü'nde, 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Hem sağlık hem de iklim değişikliği ve hava kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek bisiklet turunda halkı koruyan, sağlıklı, yeşil, iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir şehir oluşturmak hedefleniyor.

"www.sporaskayseri.com.tr" internet adresinden işlemlerin yapılacağı etkinlik, 5 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.