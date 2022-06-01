Kayseri'de bisiklet turu düzenlenecek - Son Dakika
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Kayseri'de bisiklet turu düzenlenecek

01.06.2022 17:29
Kayseri'de bisiklet turu düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Spor AŞ iş birliğinde, Dünya Çevre Günü'nde, 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Hem sağlık hem de iklim değişikliği ve hava kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek bisiklet turunda halkı koruyan, sağlıklı, yeşil, iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir şehir oluşturmak hedefleniyor.

"www.sporaskayseri.com.tr" internet adresinden işlemlerin yapılacağı etkinlik, 5 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Hava Kirliliği, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bisiklet turu düzenlenecek - Son Dakika


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