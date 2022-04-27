Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı

27.04.2022 14:38

Kayseri'de 4 farklı iş yerinde bulunan boks makinalarını açarak 16 bin TL çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 4 farklı iş yerinde bulunan boks makinalarını açarak 16 bin TL çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 farklı iş yerine ait olan boks makinalarını açarak toplamda 16 bin TL çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şahsın E.Y. (31) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., adliyeye sevk edildi.

(Ali Göç-İHA)

Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı
Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı
Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı
Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı

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Türk Lirası, Kayseri, Polis, Boks, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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