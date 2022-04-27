Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı

27.04.2022 14:32

Yüzünü maskeyle kapatan E.Y'nin levyeyle bir makineyi açmaya çalışması KAYSERİ - Kayseri'de farklı bölgelerde kurulan boks makinelerinden 16 bin lira çalan zanlı gözaltına alındı.

Yüzünü maskeyle kapatan E.Y'nin levyeyle bir makineyi açmaya çalışması KAYSERİ - Kayseri'de farklı bölgelerde kurulan boks makinelerinden 16 bin lira çalan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalle aralarındaki market ve bakkalların önünde kurulu boks makinelerinin para kutularından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Y. (31), yakalandı.

Farklı makinelerden 16 bin lira çaldığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yüzünü maskeyle kapatan E.Y'nin levyeyle bir makineyi açmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı
Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı
Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı
Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı
Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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