Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yüzünü maskeyle kapatan E.Y'nin levyeyle bir makineyi açmaya çalışması KAYSERİ - Kayseri'de farklı bölgelerde kurulan boks makinelerinden 16 bin lira çalan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalle aralarındaki market ve bakkalların önünde kurulu boks makinelerinin para kutularından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Y. (31), yakalandı.

Farklı makinelerden 16 bin lira çaldığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yüzünü maskeyle kapatan E.Y'nin levyeyle bir makineyi açmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.