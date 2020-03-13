Kayseri'de borçtan dolayı su kesintileri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında konut abonelerinin birikmiş su borçlarının ve bu nedenle yapılacak kesintilerin 3 ay ertelendiğini bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Türkiye genelinde alınan ve başarıyla yürütülen tedbirlerin Kayseri'de de uygulandığını belirtti.

Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere halkın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulayan Büyükkılıç, bu konuda vatandaşların herhangi bir kuşkuya kapılmaması gerektiğini ifade etti.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olarak vatandaşların yanında yer almak için su borçlarına yönelik erteleme kararı aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi son günlerde tüm dünyada etkili olan koronavirüs için gerekli bütün önlemleri alarak vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla yapılan tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızı ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeden günlük hayatlarını rahatlıkla devam ettirebilecek düzenlemeleri de hayata geçiriyor. Temizliğin ve hijyenin son derece önemli olduğu bu günlerde KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını ve bu nedenle yapılacak kesintileri 3 ay erteledik."