Kayseri'de boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığının 2 günlük sokağa çıkma yasağını değerlendiren Melikgazi Belediyesi ekipleri kent merkezinde ve mahallelerde parklarda, banklarda, ATM'lerde, kaldırım ve yollarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmalarını denetleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan bugüne 12 gündür cadde ve sokaklarda sabunlama, yıkama ve dezenfekte işlemi yaptıklarını söyledi.

Özelikle sokağa çıkma yasağı ile bu işlemleri dün ve bugün yoğunlaştırdıklarını belirten Palancıoğlu, "Merkez mahallelerde esnaf olmadığı için tamamen sahalara indik. Sabah erken saatlerde başladık ve gece geç saatlere kadar devam edeceğiz. En yoğun kullanılan yerleri dezenfekte ediyoruz. Bu süreci faydaya çevirerek bu çalışmalara yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 400'den fazla ekip, 9 su tankeri, 9 ilaçlama aracı, 25 dezenfekte aracımız ile bu hizmeti veriyoruz." dedi.

Evde kalan vatandaşların bu süreçte birçok talebini yerine getirmek için ekiplerin canla başla çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın bu yasak bitiyor ama sanki sokağa çıkma yasağı devam ediyormuş gibi vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz. Emeklerin zayi olamaması için iki hafta boyunca daha tedbirli daha korunaklı olmamız lazım. Rakamlara bakıldığında iyiye gidiş söz konusu bizim de buna destek olmamız lazım. ATM temizliği. Zabıta ekiplerimiz ekmek dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın hiç endişe etmesine gerek yok biz her konuda anların yanındayız. Havaların ısınmasıyla beraber her sene olduğu gibi sivri sinek ve larvalarla mücadele kapsamında bütün konteynerler, parklarda ilaçlama yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız evdeyken hijyen çalışmalarımız çok daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Şu anda aşvemizden yemekler çıkıyor ihtiyaç sahiplerine yemekler ulaştırıyor. Günde ortalama 500 aileye iaşe yardımı yapıyoruz."